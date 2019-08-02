2019-08-02T10:46:36+03:00
Происшествия

Задержанный за организацию убийства своей бывшей адвокат был владельцем кафе "Наше", которое сожгли в Тольятти

Расследование уголовного дела продолжается, с подозреваемым работают силовики
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту поджога кафе возбуждено уголовное делоПо факту поджога кафе возбуждено уголовное делоФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Самаре продолжается расследование уголовного дела по факту организации убийства. По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний адвокат Михаил Артюхов. Как считают следователи, он за 2 миллиона хотел заказать расправу над своей бывшей сожительницей.

- Точная причина конфликта устанавливается. Отрабатываются разные версии - в том числе личные и деловые мотивы, - рассказали "КП-Самара" правоохранители.

Интересно, что совсем недавно Артюхов также оказался замешан в криминальном скандале. В ночь на 24 июля в Тольятти сожгли кафе "Наше", руководителем которого Михаил является. Тогда серьезные ожоги получил охранник заведения. По факту поджога уже возбуждено уголовное дело и оно находится на стадии расследования. Не исключено, что заказное убийство и происшествие в кафе связаны между собой.

В ближайшее время Артюхову будут избирать меру пресечения. Напомним, что поймали его 31 июля в Автомобильной столице.

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Как утверждает tltgorod.ru, это сделал Михаил Артюхов (подробности)

Отрабатываются различные версии: возбуждено уголовное дело по факту поджога кафе "Наше" в Тольятти

Подозреваемых у силовиков пока нет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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