В Самаре на проект реконструкции улицы Лейтенанта Шмидта потратят почти 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-02T10:52:49+03:00

Подрядчику предстоит подготовить всю необходимую документацию за 8 месяцев Фото: Яндекс.Карты

Подрядчику предстоит распланировать территорию и провести там инженерно-геодезические работы

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Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который подготовит документацию по планировке и межевании территории для реконструкции улицы Лейтенанта Шмидта. Речь идет об участке протяженностью 775,3 м от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовой. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчику предстоит выполнить инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания, а также провести инженерно-геодезических работы, - говорится в техзадании.

На эти цели из городского бюджета готовы выделить 4,87 млн рублей. Победителя аукциона определят 14 августа. Выполнить работы он должен будет в течение 8 месяцев с момента подписания контракта.

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ИСТОЧНИК KP.RU