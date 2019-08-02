2019-08-02T10:52:49+03:00
Общество

В Самаре на проект реконструкции улицы Лейтенанта Шмидта потратят почти 5 млн рублей

Подрядчику предстоит распланировать территорию и провести там инженерно-геодезические работы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подрядчику предстоит подготовить всю необходимую документацию за 8 месяцевПодрядчику предстоит подготовить всю необходимую документацию за 8 месяцевФото: Яндекс.Карты
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Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который подготовит документацию по планировке и межевании территории для реконструкции улицы Лейтенанта Шмидта. Речь идет об участке протяженностью 775,3 м от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовой. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчику предстоит выполнить инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания, а также провести инженерно-геодезических работы, - говорится в техзадании.

На эти цели из городского бюджета готовы выделить 4,87 млн рублей. Победителя аукциона определят 14 августа. Выполнить работы он должен будет в течение 8 месяцев с момента подписания контракта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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