2019-08-08T14:13:36+03:00
Происшествия

В прокуратуре рассказали подробности дела о махинациях в «Самарской Луке»

Фигурантом дела стал директор национального парка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Уголовное дело возбудили по факту хищения денег путем обманаУголовное дело возбудили по факту хищения денег путем обманаФото: Архив "КП"
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В прокуратуре раскрыли подробности уголовного дела в отношении сотрудников национального парка «Самарская Лука». Его возбудили по факту крупного хищения чужого имущества путем обмана.

- С 2008 года по 2018 год директор, одновременно являясь президентом и учредителем Общественного регионального фонда развития нацпарка «Самарская Лука», направлял различным организациям письма о выделении спонсорской помощи на развитие территории парка. На счет фонда поступило более 8 млн рублей, из которых свыше 1 млн рублей – на реконструкцию и консервирование историко-культурного здания, очистку и благоустройство родников. Однако проверка показала, что фактически работы проводились за счет нацпарка без участия фонда, - сообщили в пресс-службе Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Надзорное ведомство направило материалы проверки следователям, а те после рассмотрения возбудили уголовное дело. Напомним, что недавно в администрации нацпарка и дома у его директора Александра Губернаторова прошли обыски. Через некоторое время после этого глава учреждения покинул свой пост.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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