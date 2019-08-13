Самарского бизнесмена-музыканта Владимира Аветисяна наградили орденом Дружбы

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-13T16:49:54+03:00

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Президент РФ Владимир Путин решил наградить известного в Самаре бизнесмена-музыканта Владимира Аветисяна орденом Дружбы. Соответствующий указ был опубликован 9 августа.

- Мы очень рады, что учредителя благотворительного фонда «Евита» и просто замечательного и отзывчивого человека удостоили этой наградой, - сообщили в соцсетях представители фонда.

Отметим, что орденом Дружбы награждают тех людей, которые занимаются широкой благотворительной деятельностью, занимаются развитием культуры и науки, а также укрепляют сотрудничество между народами и вносят большой вклад в реализацию совместных с РФ экономических проектов.

Добавим, что Владимир Аветисян является кандидатом экономических наук, лидером группы «D’Black Blues Orchestra» и заместителем председателя правления ООО «УК «РОСНАНО». Не так давно он еще и возглавил самарскую федерацию баскетбола.

ИСТОЧНИК KP.RU