2019-08-21T11:26:44+03:00
Происшествия

Водитель автобуса, насмерть переехавший пенсионерку на Революционной в Самаре, нарушил ПДД

В ГУ МВД Самарской области рассказали подробности смертельного ДТП с пенсионеркой
Михаил ГОРЮНОВ
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В социальных сетях появились шокирующие фото с места происшествияВ социальных сетях появились шокирующие фото с места происшествияФото: соцсети
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Полицейские разбираются в обстоятельствах шокирующего ДТП с пенсионеркой в Самаре. Напомним, что накануне, во вторник 20 августа, женщина погибла под колесами автобуса, следовавшего по маршруту № 53.

- В 17-50 58-летний водитель автобуса напротив дома № 137 на Революционной при начале движения не выполнил требования ПДД - не создавать опасность для движения- и допустил наезд на 82-летнюю пенсионерку. Она вышла из салона и находилась на проезжей части, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Стражи порядка проводят проверку по факту происшествия. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Сейчас уголовное дело не заведено.

Как отмечают представители ООО "СамараАвтоГаз" в социальных сетях, у них в организации проводится служебная проверка. Также устанавливается связь с родными погибшей - руководство предприятия планирует оказать им помощь и поддержку вне зависимости от того, кто виноват в случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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