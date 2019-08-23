2019-08-23T15:33:29+03:00
Общество

На конкурс по поиску перевозчика на 210 маршрут в Самаре подали 4 заявки

Результаты торгов объявят на следующей неделе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Маршрутные такси №№ 1, 1к, 50, 210 и 221 пропали с улиц Самары осенью прошлого года.Маршрутные такси №№ 1, 1к, 50, 210 и 221 пропали с улиц Самары осенью прошлого года.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Маршрутки №210 могут вернуться на дороги Самары. На конкурс по поиску перевозчика на маршрут подали четыре заявки. Результаты торгов объявят на следующей неделе. Об этом сообщает председатель рабочей группы по возвращению маршрутных такси в Красноглинский район, правозащитник Юрий Николаев.

- Подано 4 заявки от 4 перевозчиков на маршрут 210. Результаты торгов на следующей неделе, - отметил Николаев.

Напомним, маршрутные такси №№ 1, 1к, 50, 210 и 221 пропали с улиц Самары осенью прошлого года. По словам властей, это была инициатива перевозчиков, которые не предупредили департамент транспорта о своем решении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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