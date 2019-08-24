2019-08-24T17:16:11+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина застал родного брата со своей женщиной и отрезал ему голову и детородный орган

Как уверяют районные СМИ, шокирующее убийство произошло в селе Алькино Похвистневского района
Михаил ГОРЮНОВ
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В Похвистневском районе это уже не первое убийство из ревностиВ Похвистневском районе это уже не первое убийство из ревности
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Жуткое преступление было совершено в селе Алькино Похвистневского района несколько дней назад. Как сообщает "Похвистнево-Информ", там мужчина зверски убил своего брата - отрезал ему голову и половой член.

По данным источника издания, два брата из села Рысайкино периодически гостили у одной и той же жительницы Алькино. Видимо, женщина поддерживала отношения сразу с двумя кавалерами.

Кончилось тем, что дама легла спасть с одним из братьев. Проснувшись утром, она обнаружила рядом с собой обезглавленного мужчину с вырезанным детородным органом. Вся кровать была в крови.

- По утверждениям местных жителей, мужчина решил наведать ночью свою возлюбленную. Однако застал у нее в постели другого и, видимо не разобрав в темноте, убил любовника, как потом оказалось, своего родного брата, - сообщает издание.

Напомним, не так давно в Алькино уже произошло одно убийство из ревности. Там зарезали и сожгли в своей машине 29-летнего Эльмира Ахмедова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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