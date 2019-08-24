В Самарской области мужчина застал родного брата со своей женщиной и отрезал ему голову и детородный орган
Жуткое преступление было совершено в селе Алькино Похвистневского района несколько дней назад. Как сообщает "Похвистнево-Информ", там мужчина зверски убил своего брата - отрезал ему голову и половой член.
По данным источника издания, два брата из села Рысайкино периодически гостили у одной и той же жительницы Алькино. Видимо, женщина поддерживала отношения сразу с двумя кавалерами.
Кончилось тем, что дама легла спасть с одним из братьев. Проснувшись утром, она обнаружила рядом с собой обезглавленного мужчину с вырезанным детородным органом. Вся кровать была в крови.
- По утверждениям местных жителей, мужчина решил наведать ночью свою возлюбленную. Однако застал у нее в постели другого и, видимо не разобрав в темноте, убил любовника, как потом оказалось, своего родного брата, - сообщает издание.
Напомним, не так давно в Алькино уже произошло одно убийство из ревности. Там зарезали и сожгли в своей машине 29-летнего Эльмира Ахмедова.
ИСТОЧНИК KP.RU