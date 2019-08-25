Мияйлович вместо Гацкана, Соболев в основе: стал известен состав "Крыльев Советов" на матч со Спартаком

СЕГОДНЯ 18:12 2019-08-25T18:12:03+03:00

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Стали известны составы команд Крылья Советов - Спартак на игру 25 августа. Матч уже через час начнётся на Самара Арене. В составе Крыльев произошли два изменения. Вместо травмированного в поединке с Уралом Гацкана выйдет Срджан Мияйлович, а арендного спартаковца Артёма Тимофеева на позиции заменит Антон.

Состав команды на игру: в воротах Рыжиков, первый номер, на поле 3 Чернов, 22 Анюков, 23 Комбаров, 50 Карпов, 14 Гынсарь, 20 Мияйлович, 28 Антон, 77 Кабутов, 7 Соболев, 99 Канунников.

Запасные: 33 Конюхов, 81 Овсянников, 2 Полуяхтов, 9 Радонич, 10 Терехов, 17 Зиньковский, 44 Чичерин, 52 Смирнов, 69 Голенков.

Прямую трансляцию матча 7 тура РПЛ "Крылья Советов" - "Спартак" смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU