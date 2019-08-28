2019-08-28T13:31:02+03:00
Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения в заведении в Самаре, где суши отравились больше 30 человек

Это и нарушения санитарно-эпидемиологических требования к процессам производства, и обязательных требований к маркировке и документам, и качества продукции
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Об отравлении сотрудникам Роспотребнадзора стало известно 24 августа.Об отравлении сотрудникам Роспотребнадзора стало известно 24 августа.Фото: "КП" Архив
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Роспотребнадзор проверил ресторан «Фарфор», где суши отравились больше 30 человек. Там выявили сразу несколько нарушений – и санитарно-эпидемиологических требования к процессам производства, и обязательных требований к маркировке и документам, и качества и безопасности продукции.

- Сейчас санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Начаты проверки производителей продовольственного сырья, входящего в состав роллов. К виновным в допущенных нарушениях юридическим и должностным лицам будут применены меры административного воздействия, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Об отравлении сотрудникам управления стало известно 24 августа (огласку история получила 27 августа). В этот же день составили протокол о временном запрете работы кухни в «Фарфоре» на улице Запорожской, 31А. Документ передали в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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