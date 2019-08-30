В курице нашли сальмонеллу: стала известна причина массового отравления суши в Самаре

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-30T08:51:21+03:00

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Стала известна причина массового отравления суши в Самаре. Напомним, всего пострадали 48 человек. Все они заказывали еду в сети доставок «Фарфор». 30 человек оказались в больнице, среди них семь детей. По заявлению самих представителей «Фарфора», бактерии сальмонеллы нашли в копченой курице. Сейчас ее поставщиков проверяет Роспотребнадзор.

Кроме того, «Фарфор» выступил с официальным заявлением. В нем говорится, что в филиале на улице Запорожской в Самаре нашли нарушения.

- По результатам проверки командой центрального офиса, были выявлены грубые нарушения в работе филиала в городе Самара. Были нарушены внутренние стандарты сети и правила СанПин. Было выявлено, что имеющиеся стандарты применялись выборочно, формально и с глубоким попустительством. Часть стандартов и вовсе не была внедрена в полной мере. Разрешительная и сопроводительная документация либо отсутствовала, либо внедрена формально «для галочки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что как только в центральном офисе узнали о случившемся в Самаре, в городе закрыли все кухни до выяснения причин.

- Центральный офис, в свою очередь, признает и свою ошибку в работе так как не был обеспечен должный контроль за исполнением передаваемых стандартов, - отметили в «Фарфоре».

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ИСТОЧНИК KP.RU