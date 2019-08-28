Минздрав: суши в Самаре отравились 48 человек

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-28T14:13:44+03:00

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Стало известно, сколько человек отравились суши в Самаре. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в министерстве здравоохранения региона, пострадали 48 человек, 18 из них получили амбулаторное лечение, 30 попали в больницу, семь из них – дети.

- Их состояние оценивается как легкой степени тяжести, - сказал собеседник. – Сейчас их жизни ничего не угрожает. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших – беременная женщина – в тяжелом состоянии.

Напомним, массовое отравление суши произошло из-за нарушений в ресторане «Фарфор» в Самаре. Роспотребнадзор уже провел там проверку. Историей заинтересовались и следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU