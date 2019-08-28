Минздрав: суши в Самаре отравились 48 человек
Стало известно, сколько человек отравились суши в Самаре. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в министерстве здравоохранения региона, пострадали 48 человек, 18 из них получили амбулаторное лечение, 30 попали в больницу, семь из них – дети.
- Их состояние оценивается как легкой степени тяжести, - сказал собеседник. – Сейчас их жизни ничего не угрожает. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что одна из пострадавших – беременная женщина – в тяжелом состоянии.
Напомним, массовое отравление суши произошло из-за нарушений в ресторане «Фарфор» в Самаре. Роспотребнадзор уже провел там проверку. Историей заинтересовались и следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU