В Самаре в квартиры жителей Советского района вернули воду

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-01T10:03:10+03:00

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Жителям Советского района Самары, которые в субботу, 31 августа, остались без холодной воды, ночью 1 сентября восстановили водоснабжение. Случилось это в районе 3-х часов ночи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Произошла утечка на трубопроводе диаметром 300 мм. На время проведения работ приостановили водоснабжение потребителей 18 многоквартирных жилых домов с населением 4559 человек (в том числе 618 детей). Водоснабжение социально-значимых объектов не нарушалось. В 3:00 водоснабжение потребителей восстановлено, - сообщили в МЧС.

Напомним, утечка произошла на трубопроводе диаметром 300 мм на улице Дыбенко около дома №118. Для местных жителей привезли бойлеры с водой.

За 31 августа это второй случай, когда жители Самары остались без воды. Также водоснабжение приостанавливали в Октябрьском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU