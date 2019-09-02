Бразильский легионер «Крыльев Советов» Лукао стал лучшим игроком чемпионата России по пляжному футболу 2019

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-02T11:58:41+03:00

Он обогнал Родриго, Вячеслава Жарикова и Ивана Островского из «Кристалла», а также Павла Баженова из «Спартака».

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Футболист «Крыльев Советов» и сборной Бразилии Лукао стал лучшим игроком сезона 2019 чемпионата России по пляжному футболу. Он получил приз «Песочный человек». Выбор делали эксперты, тренеры, представители РФС и спортивные журналисты. Об этом сообщает профильный портал bsrussia.com.

- На вираже всех финалистов обошёл бронзовый призёр - бразилец Лукао. Хотя, если быть точным, он и был на первом месте перед заключительным днём, но, преуспев в игре с «Локомотивом», дал газу и умчался от всех своих конкурентов. Лукао отметили все четыре эксперта, и шесть баллов позволили ему выиграть общий зачёт шестой в истории премии «Песочный человек», - отметили на портале.

Бразилец обошел Родриго, Вячеслава Жарикова и Ивана Островского из «Кристалла», а также Павла Баженова из «Спартака». Также за «Песочного человека» боролся еще один бразильский футболист «Крыльев Советов» - Филипе.

Отметим, что приз вручается шестой раз. До этого его выигрывал только один игрок «КС» - белорус Игорь Бриштель в 2015 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU