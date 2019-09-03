Останутся ли взятки гладки: В Самаре трем полковникам ФСБ грозит больше 37 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 18:54 2019-09-03T20:13:34+03:00

Для подсудимых запросили 21 год, 10 лет и 6,5 лет лишения свободы

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В Самарском гарнизонном военном суде продолжается процесс по обвинению трех полковников ФСБ в мошенничестве. Сегодня государственный обвинитель озвучил сроки наказания, которых хочет добиться для подсудимых. Бывший замначальника службы экономической безопасности регионального УФСБ Сергей Гудованый может получить 21 год строгого режима и штраф 106 млн рублей, экс-начальник отдела Павел Чермашенцев — 6,5 лет общего режима и штраф 500 тысяч рублей, а сотрудник центрального аппарата ФСБ Александр Переточкин — 10 лет строгого режима.

- Следствие уверено, что они получили в общей сложности 118 млн рублей от фирмы, занимавшейся реализацией нефтепродуктов. У Гудованого при обыске были обнаружены еще и более 80 млн рублей, а также оружие и боеприпасы, - сообщает "Волга Ньюс".

Задерживали полковников за взятку, потом следствие переквалифицировало их действие как мошенничество. Помимо лишения свободы и штрафов, обвинитель хочет лишить их званий, а Гудованого и Переточкина — еще и госнаград (Орденов Мужества). Вместе с ними были задержаны два бизнесмена-посредника, Сергей Булатов и Алексей Пашкевич, которым грозит наказание 7,5 и 7 лет колонии общего режима и штрафы по 1 млн рублей соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU