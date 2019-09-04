Стали известны предварительные сроки ремонта Московского шоссе в Самаре

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-04T13:51:53+03:00

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Чиновники пролили немного света на предстоящий ремонт Московского шоссе в Самаре. Магистраль, которую приводили в порядок к ЧМ-2018, ждут новые изменения, точнее исправления ранее допущенных ошибок. Судя по всему, работы займут не один год. Они затянутся как минимум до 2023 года. Это стало понятно из переписки заместителя министра транспорта Самарской области Андрея Спиридонова с горожанами в Твиттере.

По словам чиновника, проект ремонта Московского шоссе будет готов уже в этом году. Напомним, на его разработку планируется потратить около 18 млн рублей. В модернизацию магистрали должны включить несколько участков, в том числе перекрестки в районе «БКК» и с улицей Георгия Димитрова, а также территория возле Ботанического сада.

Так, скорректировать движение на перекрестке возле «БКК» планируют в 2021 году, а на пересечении с улицей Димитрова — в 2023 году. О том, когда будет решена проблема с затапливанием территории вдоль Ботанического сада во время дождей, пока информации нет. Известно пока только то, что там увеличат количество дождеприемников.

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ИСТОЧНИК KP.RU