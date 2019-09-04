2019-09-04T13:51:53+03:00
Общество

Стали известны предварительные сроки ремонта Московского шоссе в Самаре

Исправление прошлых ошибок и недоделок растянется на несколько лет
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Проект модернизации дороги будет готов в 2019 годуПроект модернизации дороги будет готов в 2019 годуФото: Яндекс
Изменить размер текста:

Чиновники пролили немного света на предстоящий ремонт Московского шоссе в Самаре. Магистраль, которую приводили в порядок к ЧМ-2018, ждут новые изменения, точнее исправления ранее допущенных ошибок. Судя по всему, работы займут не один год. Они затянутся как минимум до 2023 года. Это стало понятно из переписки заместителя министра транспорта Самарской области Андрея Спиридонова с горожанами в Твиттере.

По словам чиновника, проект ремонта Московского шоссе будет готов уже в этом году. Напомним, на его разработку планируется потратить около 18 млн рублей. В модернизацию магистрали должны включить несколько участков, в том числе перекрестки в районе «БКК» и с улицей Георгия Димитрова, а также территория возле Ботанического сада.

Так, скорректировать движение на перекрестке возле «БКК» планируют в 2021 году, а на пересечении с улицей Димитрова — в 2023 году. О том, когда будет решена проблема с затапливанием территории вдоль Ботанического сада во время дождей, пока информации нет. Известно пока только то, что там увеличат количество дождеприемников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре капитально отремонтируют Московское шоссе

Разработчикам проекта обновления магистрали предстоит учесть и исправить жалобы горожан (подробности)

«Нам придется переделывать многие проекты еще несколько лет»: Азаров прокомментировал ремонт Московского шоссе

На одной из главных магистралей города решили исправить недоделки после недавней реконструкции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Имя пилота, посадившего пассажирский самолет в кукурузном поле, появится на доске почета в Сызрани
WorldSkills с МегаФоном: борьба за таланты и 11 терабайт на самом быстром
В сентябре жителям Самарской области придется рассказать, на что они тратят свое время
В Чапаевске отправили в колонию членов наркоОПГ, у которых нашли 340 г героина
Пострадали от рук вандалов: в Самаре с набережной уберут матрешек стран-участниц ЧМ
Житель Самары принял бутылку с гвоздями за взрывчатку и вызвал экстренные службы
Смыло даже бобровые плотины: самарцы жалуются на подъем воды в Волге
В Самаре до конца октября обновят памятник Петру и Февронии у Ладьи
В Самаре передумали отменять трамвай № 21 из-за аварии на водопроводе
В Самаре временно отменили трамвай № 21 и укоротили маршрут трамвая № 13
Машины придется бросать во дворе: ЖК «Галактика» на территории бывшего ЗИМа в Самаре оставят без парковок
Из Самары в Южный город планируют пустить трамваи и троллейбусы
В Самаре на рынке «Шапито» нашли 152 кг подозрительных сыров и колбас
В Самаре из-за загоревшегося кабеля в доме на XXII Партсъезда эвакуировали 8 человек
В хоккейную «Ладу» перешел победитель Универсиады
Житель Самарской области испугался, что останется без бытовой техники, и выплатил долг по налогам
В Самаре частично обновят подвижный состав общественного транспорта
В 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» сыграют с московским «Торпедо»
Квест, космические аппараты и выступления стрит-бэндов: в Самаре пройдет фестиваль студентов
В Сызрани при пожаре в частном доме погиб мужчина
Самара вошла в десятку городов с самыми алчными женщинами
Знай наших: творческая команда КНПЗ привезла из Москвы рекордное количество наград
В Самарскую область пытались ввезти партию яблок с опасными вредителями
Самарская область получит еще 38 машин скорой помощи и 25 школьных автобусов
Могут находиться в любом регионе: в Самаре пропали женщина и 6-летняя девочка
Вместо жилья — аресты: В Самаре задержаны двое подозреваемых в очередном обмане дольщиков
Будет теплее: К концу недели синоптики обещают в Самаре превышение климатической нормы
Губернатор Дмитрий Азаров посмотрел, как в Самаре обновили сквер имени Фадеева и Крымскую площадь