2019-09-04T15:27:53+03:00
Общество

Имя пилота, посадившего пассажирский самолет в кукурузном поле, появится на доске почета в Сызрани

До прихода в авиацию Дамир Юсупов долгое время трудился юристом в Самарской области
Анастасия ФИЛАТОВА
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Имя летчика-героя увековечат в СызраниИмя летчика-героя увековечат в СызраниФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сызрани решили увековечить имя одного из своих бывших жителей — Дамира Юсупова, который 15 августа посадил в кукурузном поле в Подмосковье самолет и спас жизни более 200 пассажиров. Имя летчика-героя разместят на городской доске почета. Такое решение принял глава Сызрани Николай Лядин.

- В субботу, 7 сентября, на главной площади возле здания администрации пройдет торжественная церемония «Новые имена доски почета Сызрани». Вместе с именами жителей, которые внесли вклад в развитие города, на доске появится фото и имя Героя России Дамира Юсупова, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что после аварийной посадки на кукурузное поле командир аэробуса A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов был отстранен от полетов, но на этой неделе его вернули к работе. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании.

Напомним, что до прихода в авиацию Дамир Юсупов долгое время трудился юристом в Фонде жилья и ипотеки в Сызрани. Также он был заместителем руководителя автономии татар города. В Самарской области семья Дамира Юсупова жила в 90-е годы. Сейчас же дом пилота — в Екатеринбурге, но в Сызрани у него еще остались родственники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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