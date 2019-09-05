2019-09-05T14:57:03+03:00
Общество

В Самаре состоялся самый массовый сеанс производственной гимнастики

Одновременно простые, но полезные упражнения повторяли более 140 человек
Евгения ВАСИНА
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Все прошло на ура!Все прошло на ура!Фото: Евгения ВАСИНА
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В Самарской области запустили пилотный проект по возрождению традиции проведения на предприятиях производственной гимнастики и объявили тематический конкурс. Стартовал он 1 сентября. Теперь предприятия и компании области, участвующие в конкурсе, будут регулярно проводить производственную гимнастику. Следить за этим до 15 ноября будет оргкомитет. По итогам конкурса за массовость и регулярность занятий вручим грамоты и призы.

В четверг, 5 сентября, такая массовая разминка прошла в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере. Более 140 медиков на пять минут оставили свои рабочие места и занялись гимнастикой.

- Раньше на всех заводах были специальные инструктора, и во всех цехах и отделах было время на производственную гимнастику. Мы решили эту традицию возродить. – порадовался успехам медиков председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов.

За тем, как медики выполняют простой комплекс упражнений, наблюдали другие участники конкурса и брали на вооружение.

А как вы относитесь к производственной гимнастике?

ИСТОЧНИК KP.RU

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