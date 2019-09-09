2019-09-09T21:38:27+03:00
Общество

«Нам нужен стадион и место для прогулок»: жители Мехзавода не хотят отдавать сквер под строительство воскресной школы

Свою точку зрения представители инициативной группы высказали руководству области и города в социальных сетях
Евгения ВАСИНА
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Люди требуют спортивные учреждения и место для прогулокЛюди требуют спортивные учреждения и место для прогулокФото: принтскрин со страницы Google.
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В Красноглинском районе Самары вновь разгорается спор о необходимости строительства религиозного учреждения. В 3-м квартале поселка Мехзавод — между ледовой ареной «Салют» и водонапорной башней на площади в 1000 кв метров планируют построить православную среднюю общеобразовательную школу «Благое Отрочество». По данным министерства строительства, это участок с 2017 года в аренде у Самарской епархии. Вот только местные жители оказались против благочестивого учреждения.

- Многоуважаемое правительство Самары, прекратите раздавать религиозным организациям места общественного пользования в посёлке Мехзавод, вырубать сквер и отбирать у наших детей последние площадки для занятия спортом и прогулок! Нам не нужна воскресная школа, - обратилась в Дмитрию Азарову и Елене Лапушкиной Анна Калинина, представившись представителем инициативной группы. - По какой причине отдан кусок сквера храму? Это, чтобы не вкладываться в восстановление стадиона? Проще раздать конфессиям? Нам нужен стадион! Нужны спортобъекты и место для прогулок.

Женщина уверяет, что решение о строительстве воскресной школы было принято «втихаря». Однако, по информации департамента градостроительства Самары, публичные слушания все же были - в середине августа 2019 года. Но как оказалось, не все были в курсе.

принтскрин со страницы twitter

принтскрин со страницы twitter

Напомним, это уже не первый подобный спорт в данном районе. Ранее жители выступили против строительства в поселке мечети. В итоге сооружение решили не строить.

Чем закончиться дело на этот раз, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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