Замглавы минЖКХ Самарской области признала конфликт интересов из-за работы в «ЭкоСтройРесурсе»
Заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская, которая пришла на этот пост с должности директора мусорного регоператора «ЭкоСтройРесурс», наличие у нее конфликта интересов. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
- Наталья Ржевская подала уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Данное уведомление будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством, - сообщил в ответ на запрос депутата глава регионального минэнерго Сергей Марков.
Напомним, что Наталья Ржевская перешла на работу в областное правительство в июле этого года. Данное назначение сразу же вызвало много вопросов. Депутат Михаил Матвеев засомневался в законности этого и обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. Пока ответа от надзорного ведомства не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU