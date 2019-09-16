2019-09-16T10:00:38+03:00
Общество

Замглавы минЖКХ Самарской области признала конфликт интересов из-за работы в «ЭкоСтройРесурсе»

Наталья Ржевская заняла пост в региональном правительстве всего несколько месяцев назад
Анастасия ФИЛАТОВА
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В минЖКХ проверят заинтересованность Натальи Ржевской в мусорном регоператореВ минЖКХ проверят заинтересованность Натальи Ржевской в мусорном регоператоре
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Заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская, которая пришла на этот пост с должности директора мусорного регоператора «ЭкоСтройРесурс», наличие у нее конфликта интересов. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

- Наталья Ржевская подала уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Данное уведомление будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством, - сообщил в ответ на запрос депутата глава регионального минэнерго Сергей Марков.

Напомним, что Наталья Ржевская перешла на работу в областное правительство в июле этого года. Данное назначение сразу же вызвало много вопросов. Депутат Михаил Матвеев засомневался в законности этого и обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. Пока ответа от надзорного ведомства не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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