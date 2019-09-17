Фудкорт и яркие торговые ряды: как могут преобразить площадку у транспортно-пересадочного узла «Пятилетка»

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-17T12:12:22+03:00

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В сети появились эскизы будущего транспортно-пересадочного узла на станции «Пятилетка». Он станет одним из четырех подобных узлов на пути следования скоростного поезда «Липяги — Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти (Южное)». Обустройство железнодорожной ветки должно стартовать уже в 2020 году.

Портал «Табурент» опубликовал схему организации движения транспорта на узле «Пятилетка», а также визуализацию проекта реновации зон торговли рядом с ним. Там планируется сделать зоны отдыха и фудкорта, а торговые ряды привести к единому стилю.

Схема организации движения на транспортно-пересадочном узле "Пятилетка"

Напомним, что работы по преображению территории возле станции «Пятилетка» стартовали этим летом. В августе снесли часть палаток на Кировском рынке — они попадали в зону безопасности железной дороги. Полностью завершить создание транспортно-пересадочного узла должны в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU