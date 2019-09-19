В Самаре из-за падения дерева пострадал 34-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-19T10:07:41+03:00

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Шквалистый ветер, который нагрянул в Самарскую область в ночь на четверг, 19 сентября, не только повалил деревья и оборвал линии электропередач, оставив без света сотни людей, но еще и стал причиной травмирования человека. По данным ГУ МЧС по Самарской области, в результате падения дерева в Самаре пострадал 34-летний мужчина.

- Пострадавшего направили на обследование в Самарскую городскую клиническую больницу № 1 имени Н.И. Пирогова, - отметили в оперативном ведомстве.

По информации сотрудников МЧС, в Самаре ветер повалил 10 деревьев, в Тольятти - одно. В поселке Федоровка г.о. Тольятти и в селах Богатовского района: Максимовке, Андреевке и Буревестнике оборвало линии электропередач. В Тольятти под отключения попали 195 частных домов, где проживают 585 человек. В Богатовском районе - 705 частных домов с населением 895 человек. Сейчас там работают аварийные бригады. Планируется, что свет вернут в дома к 13:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU