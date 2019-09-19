В Самаре вернули свет во все пострадавшие из-за урагана дома

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-19T16:53:19+03:00

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В Самаре восстановили подачу электричества по всем 15 адресам, которые в четверг, 19 сентября, пострадали из-за урагана. Об этом сообщили в управлении эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии.

- Дома во всех районах города обеспечены электроснабжением. В случае возникновения новых адресов, они будут отрабатываться в оперативном режиме, - уточнили в пресс-службе мэрии Самары.

Что касается четырех улиц, где были повреждены газовые трубы, то работы завершены только на трех участках. Сейчас аварийные бригады трудятся в Кировском районе около дома № 65А в переулке Ташкентский. Напомним, там из-за сильного ветра дерево упало и снесло балкон двухэтажки, попутно зацепив газовую трубу. По данным мэрии, дерево уже распили на части и убрали. Провести сварочные работы и восстановить подачу газа должны в пятницу, 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU