2019-09-19T10:40:11+03:00
Общество

Ураган в Самаре прямо сейчас: жертвы, разрушения и последствия

Рассказываем, что натворил ураган в Самаре прямо сейчас
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ураган в Самаре оборвал ЛЭП, повалил деревья на машины и дороги и оставил без света и газа людейУраган в Самаре оборвал ЛЭП, повалил деревья на машины и дороги и оставил без света и газа людейФото: Соцсети
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Ураган в Самаре прямо сейчас продолжает приносить неудобства горожанам. Помимо деревьев, которые шквалистый ветер прицельно повалил на дороги, перегородив проезд, и на машины, добавив проблем и нервное расстройство их владельцам, в городе еще оказались оборваны линии электропередач и контактные сети трамваев. Без света остались 15 адресов, еще на четырех улицах пострадали трубы газоснабжения. Не обошлось и без пострадавших. В результате падения дерева пострадал 34-летний мужчина. Его увезли на обследование в больницу имени Пирогова.

Сейчас аварийные бригады занимаются устранением последствий непогоды. Так, специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения по следующим адресам: ул. Ленинская/ул. Рабочая, Березовая Аллея, ул. Олимпийская, ул. Советской Армии/ул. Радиальная, ул. Авроры, 7-я Просека, п. Кряж, ул. Приамурская, ул. Свободы, ул. Краснопресненская, ул. Кабельная/Заводское шоссе, ул. Тихвинская, ул. Самарская, ул. Мичурина/ул. Клиническая, ул. Карла Маркса. Газоснабжение восстанавливают на улицах Самарской, Свободы, Молдавской и в Ташкентском переулке.

Отметим, что по данным ГУ МЧС по Самарской области, ураган повалил в Самаре 10 деревьев. А количество попадавших веток и не счесть. Работы по разбору "завалов" потребуют еще много сил и времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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