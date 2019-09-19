"Она может приютить их у себя": депутат и обмудсмен в Самаре поспорили из-за судьбы бомжей

СЕГОДНЯ 19:09 2019-09-19T19:13:04+03:00

Депутат настоял на закрытии в поселке ночлежки для бездомных, а омбудсмен считает, что он нарушил права человека

Изменить размер текста: A A

В Самаре разгорелся спор, касающийся судьбы бездомных в поселке Запанской. В начале сентября Александр Хинштейн добился закрытия ночлежки в центре социальной адаптации в поселке им. Шмидта. Это решение вызвало радость у многих жителей поселка, которые до этого на протяжении многих лет жаловались на то, что подобный приют находится рядом со школой и бомжи часто пугают детей, спят на лавочках, распивают здесь спиртное.

Но нашлись у него и противники: самарский омбудсмен Ольга Гальцова указала, что нарушены права людей - к ней с жалобами обратились бездомные, которым теперь негде ночевать, так как подобного приюта в городе нет.

- На территории городского округа Самара должны быть социальные учреждения с местами для ночного пребывания лиц, не имеющих определённого места жительства, тем более, что количество таких граждан всё возрастает, - прокомментировала Ольга Гальцова.

Хинштейн с доводами защитницы прав человека не согласился и посоветовал ей принять бездомных жителей у себя в доме 678 кв.м. Либо же поменять свое жилье на домик в Запанском и пожить в таких условиях, в которых оказывались раз за разом жители "завокзальной" территории.

ИСТОЧНИК KP.RU