«Это зима уже началась?»: жителей Самарской области шокировали снег и град в сентябре

СЕГОДНЯ 19:21 2019-09-20T19:34:35+03:00

Первый снег в Самаре 2019 выпадет уже в воскресенье

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В воскресенье в Самаре может пойти мокрый снег - синоптики обещают его раньше обычного. А вот в Сызрани снег уже выпал – фотографии жители города разместили у себя в соцсетях. Кроме того, несколько районов города завалило градом – очевидцы рассказывают, что с неба на землю сыпались градины размером с горох.

- Это что, зима уже началась? - возмущаются они.

А уже в это воскресенье жители горда смогут полюбоваться на первый снег в Самаре 2019. Синоптики предупредили, что этом году снегопады ожидаются раньше обычного. Как сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС», в ночь с воскресенья на понедельник ожидаются осадки в виде дождя. Также возможен мокрый снег.

Непогода будет сопровождаться сильным ветром - он будет дуть юго-западного направления со скоростью 8-13 м/с, местами возможны порывы 16-21 м/с. Температура воздуха опустится до 1°C.

Напомним, после ночного урагана в Самаре 19 сентября жители города уже сообщали об отдельных случаях выпадения снега.

ИСТОЧНИК KP.RU