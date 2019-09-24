Бывшего мэра Новокуйбышевска нашли в собственном доме с огнестрельным ранением
В ночь на вторник, 24 сентября, в РЖС Гранный произошло ЧП. Там бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин получил огнестрельное ранение в грудь. Его нашли в тяжелом состоянии в собственном доме, пишет gorodnsk63.ru.
Для экс-главы города была вызвана скорая помощь. Прибывшие на место происшествия медики оказали ему необходимую помощь и повезли в больницу. По предварительным данным, Владимира Фомина отправили в реанимацию, но в дальнейшем он скончался.
Напомним, что на минувшей неделе Владимир Фомин сообщил, что уходит с занимаемого поста по собственному желанию. Он сложил свои полномочия буквально вчера. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются следователи.
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ИСТОЧНИК KP.RU