2019-09-24T10:56:14+03:00
Происшествия

Коллеги умершего от огнестрельного ранения экс-мэра Новокуйбышевска: «Он не особо стремился занять этот пост»

Владимир Фомин скончался на следующих день после сложения полномочий главы города
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Бывший Мэр Новокуйбышевска скончался на 58 году жизни от огнестрельного ранения в грудьБывший Мэр Новокуйбышевска скончался на 58 году жизни от огнестрельного ранения в грудь
Изменить размер текста:

Коллеги бывшего мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина, который 24 сентября скончался от огнестрельного ранения в грудь, выразили соболезнования его родным и близким. Что стало причиной трагедии, пока не известно, но те, кто близко общался с экс-главой города, отмечают, что у него были проблемы со здоровьем, да и на этом посту он трудился не от большого желания.

- Я общался с Владимиром Фоминым накануне комиссии по выбору главы Новокуйбышевска. Мне показалось, что он не особо стремился на эту должность. Было видно, что у него есть проблемы со здоровьем. Об этом все давно знали. И на мой взгляд, его уговорили занять эту должность. Однако могло ли привести это давление к такому исходу — не думаю, - рассказал «Комсомольской правде — Самара» председатель общественного движения жителей Куйбышевского района Самары Сергей Советкин, который несколько раз участвовал в конкурсе на пост мэра Новокуйбышевска.

Напомним, что Владимир Фомин сложил с себя полномочия главы города только 23 сентября. Он решил покинуть эту должность по собственному желанию. В обстоятельствах гибели экс-мэра Новокуйбышевска сейчас разбираются следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи до последнего боролись за его жизнь: в Новокуйбышевске после огнестрельного ранения погиб бывший мэр

Владимир Фомин сложил полномочия главы города только накануне (подробности)

Бывшего мэра Новокуйбышевска нашли в собственном доме с огнестрельным ранением

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самара получит дополнительные средства на строительство тоннелей метро
В Самарской области трое полицейских «забыли» рассказать о миллионах на счетах и остались без работы
Не дождутся трамвая: рельсы вернутся на Хлебную площадь еще нескоро
В Самаре на Ракитовском шоссе «семерку» отбросило на столб после «встречи» с Volkswagen
В Тольятти настойчивый незнакомец угрожал расправой 17-летней девушке
Самарским школьникам предложили поработать диктором на игре «Крылья Советов» - «Тамбов»
Самарцам напоминают о необходимости уплаты налога на имущество до 2 декабря
Бывшего мэра Новокуйбышевска нашли в собственном доме с огнестрельным ранением
Самарский ХК ЦСК ВВС на выезде разгромил «Торпедо – Горький»
Кабаны в городе! По окраине Зубчаниновки ночью гуляли дикие свинки
И решетка не разлучит их: в колонии ИК-16 в колонии создали четыре новых семьи
Придется померзнуть: горячую воду жителям домов в районе улицы Панова вернут через четыре дня
Ждут, пока кого-нибудь убьет? На проспекте Кирова надломленное дерево угрожает пешеходам
Не на старье же любоваться! В Самаре на Некрасовском спуске воткнут многоэтажку
До Победы подождет: фонтан на Самарской площади в Самаре отремонтировать не успели
В Самаре восстановили подачу газа после обрушения стены дома на Галактионовской
Жители Самарской области «забыли» заплатить за тепло более 1,2 млрд рублей
В Самарской области «Фиксика» отправили в колонию за изготовление и сбыт «синтетики»