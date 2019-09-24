Коллеги умершего от огнестрельного ранения экс-мэра Новокуйбышевска: «Он не особо стремился занять этот пост»

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-24T10:56:14+03:00

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Коллеги бывшего мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина, который 24 сентября скончался от огнестрельного ранения в грудь, выразили соболезнования его родным и близким. Что стало причиной трагедии, пока не известно, но те, кто близко общался с экс-главой города, отмечают, что у него были проблемы со здоровьем, да и на этом посту он трудился не от большого желания.

- Я общался с Владимиром Фоминым накануне комиссии по выбору главы Новокуйбышевска. Мне показалось, что он не особо стремился на эту должность. Было видно, что у него есть проблемы со здоровьем. Об этом все давно знали. И на мой взгляд, его уговорили занять эту должность. Однако могло ли привести это давление к такому исходу — не думаю, - рассказал «Комсомольской правде — Самара» председатель общественного движения жителей Куйбышевского района Самары Сергей Советкин, который несколько раз участвовал в конкурсе на пост мэра Новокуйбышевска.

Напомним, что Владимир Фомин сложил с себя полномочия главы города только 23 сентября. Он решил покинуть эту должность по собственному желанию. В обстоятельствах гибели экс-мэра Новокуйбышевска сейчас разбираются следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU