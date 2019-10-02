В Самаре частично перекрыли движение на перекрестке Московского шоссе и Ташкентской

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-02T13:06:42+03:00

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В Самаре скорректировали схему движения на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской. Из-за дорожных работ там частично перекрыли движение.

- Движение по улице Ташкентской перед Московским шоссе со стороны улицы Силина открыто только по одной половине дороги. Машины там едут в оба направления. Из-за этого на Ташкентской образовалась пробка, - сообщили в твиттере автомобилисты.

Судя по сервису Яндекс.Карты, проезд закрыли по участку дублера Московского шоссе и по части улицы Ташкентской от Московского шоссе до улицы Урожайной. Движение ограничили, предположительно, из-за работ по обустройству нового поворота для трамваев, которые будут курсировать со стороны 15 микрорайона в направлении стадиона «Самара Арена».

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ИСТОЧНИК KP.RU