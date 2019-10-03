Все равно надо платить: регоператор прокомментировал отмену судом тарифа на вывоз мусора в Самаре

СЕГОДНЯ 19:40 2019-10-03T19:40:05+03:00

С иском в суд обратились депутаты самарской губдумы. Им показалось, что в расчетах указаны завышенные затраты регионального оператора на аренду и вывоз мусора. Фото: "КП" Архив

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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Самаре «Экостройресурс» выступил с комментарием по поводу решения Самарского областного суда отметить действующий тариф на вывоз мусора. Главный тезис регоператора – решение суда не вступило в законную силу, а поэтому нужно продолжать платить по тарифу.

- На данный момент установленный текущий тариф считается действующим. Призывы отдельных граждан к отказу от оплаты региональному оператору стоимости оказанных им услуг и требованиям перерасчета явно противоречат смыслу принятого судебного решения и откровенно преждевременны, - говорится на сайте «Экостройресурса».

Напомним, с иском в суд обратились депутаты самарской губдумы. Им показалось, что в расчетах указаны завышенные затраты регионального оператора на аренду и вывоз мусора. Суд с депутатами согласился. «Экостройресурс» намерен обжаловать это решение, поэтому до рассмотрения апелляции тарифы являются действующими.

Весь комментарий регионального оператора опубликован здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU