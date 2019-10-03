2019-10-03T19:40:05+03:00
Общество

Все равно надо платить: регоператор прокомментировал отмену судом тарифа на вывоз мусора в Самаре

«Экостройресурс» намерен обжаловать решение областного суда
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
С иском в суд обратились депутаты самарской губдумы. Им показалось, что в расчетах указаны завышенные затраты регионального оператора на аренду и вывоз мусора.С иском в суд обратились депутаты самарской губдумы. Им показалось, что в расчетах указаны завышенные затраты регионального оператора на аренду и вывоз мусора.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Самаре «Экостройресурс» выступил с комментарием по поводу решения Самарского областного суда отметить действующий тариф на вывоз мусора. Главный тезис регоператора – решение суда не вступило в законную силу, а поэтому нужно продолжать платить по тарифу.

- На данный момент установленный текущий тариф считается действующим. Призывы отдельных граждан к отказу от оплаты региональному оператору стоимости оказанных им услуг и требованиям перерасчета явно противоречат смыслу принятого судебного решения и откровенно преждевременны, - говорится на сайте «Экостройресурса».

Напомним, с иском в суд обратились депутаты самарской губдумы. Им показалось, что в расчетах указаны завышенные затраты регионального оператора на аренду и вывоз мусора. Суд с депутатами согласился. «Экостройресурс» намерен обжаловать это решение, поэтому до рассмотрения апелляции тарифы являются действующими.

Весь комментарий регионального оператора опубликован здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен возглавил «Андерлехт»
«Лада» обыграла «Челмет» и вернула себе первое место в ВХЛ
В Самаре на международном саммите обсудили возможности для инвесторов в регионе
В лесу в Тольятти нашли коробки с вакциной от гриппа
Жителей Самары приглашают на October Beer Festival
550 участников из 16 стран: в Самаре стартовал экономический форум «Всемирный день халяль»
В Самаре осталось подключить к теплу около 5% домов
В Самаре из-за соревнований по рыжероллерам два дня будут перекрывать дороги
В Самаре после вмешательства прокуратуры убрали нелегальную свалку в Деповском овраге
В Тольятти пенсионер на «Калине» сбил шедшую по «зебре» женщину
Будут служить 20 лет: на улицах Самары устанавливают новые светодиодные лампы
В Отрадном семья нелегалов с тремя детьми жила в недостроенном доме без удобств
В Самаре на автомойке скрывались 15 «одноруких бандитов»
В Самаре на остановках перестали работать электронные табло
В Самаре пристав не донес на коллегу-коррупционера и остался без работы
Привели в порядок за 2 месяца: в Самаре открыли новый корпус лицея информационных технологий
В Сергиевском районе до 2025 года переселят из аварийного жилья около тысячи человек
МегаФон присвоит самым общительным самарским абонентам статус VIP
В Самарской области селянина отправили в колонию-поселение за хранение ручных гранат
В Самарской области отправили за решетку двоих разбойников, которые пытали женщину ради 1,2 млн рублей
Необосновано завышен: в Самаре суд отменил приказ о тарифе на вывоз мусора
Вместо дач – магазины и автосервисы: участки вдоль Алма-Атинской переоформят
В Самаре пристав ответит перед судом за взятку в полмиллиона рублей от должника
В Самаре открылась международная выставка продуктов халяль