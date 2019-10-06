2019-10-06T13:00:42+03:00
Происшествия

В «Самараавтогаз» рассказали, почему в Самаре автобус влетел в столб

Водитель пытался избежать столкновения
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
ГУ МЧС РФ по Самарской областиГУ МЧС РФ по Самарской области
Изменить размер текста:

В ООО «Самараавтогаз» прокомментировали ДТП, в которое попал в воскресенье, 6 октября, один из автобусов перевозчика. По версии перевозчика, шофер попытался уйти от столкновения с машиной, которая подрезала «сорок первый».

- Водитель легкового автомобиля с агрессивной формой вождения подрезал автобус, следующий по маршруту, - заявили в организации. - Со слов водителя автобуса, пытаясь избежать столкновения, он сманеврировал в сторону, кузов автобуса задел бордюрный камень и произошло столкновение с опорой.

Как добавили в «Самараавтогаз», не пострадавшие пассажиры были пересажены в следующий по маршруту автобус с имеющимися билетами.

Есть ли запись с видеорегистратора момента того, как автобус подрезают на дороге, оператор не уточняет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре на Ташкентской автобус с пассажирами влетел в столб (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24