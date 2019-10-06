В «Самараавтогаз» рассказали, почему в Самаре автобус влетел в столб

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-06T13:00:42+03:00

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В ООО «Самараавтогаз» прокомментировали ДТП, в которое попал в воскресенье, 6 октября, один из автобусов перевозчика. По версии перевозчика, шофер попытался уйти от столкновения с машиной, которая подрезала «сорок первый».

- Водитель легкового автомобиля с агрессивной формой вождения подрезал автобус, следующий по маршруту, - заявили в организации. - Со слов водителя автобуса, пытаясь избежать столкновения, он сманеврировал в сторону, кузов автобуса задел бордюрный камень и произошло столкновение с опорой.

Как добавили в «Самараавтогаз», не пострадавшие пассажиры были пересажены в следующий по маршруту автобус с имеющимися билетами.

Есть ли запись с видеорегистратора момента того, как автобус подрезают на дороге, оператор не уточняет.

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ИСТОЧНИК KP.RU