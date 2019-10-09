«Отменить приговор»: прокуратура Самары попросила выпустить укравшего шоколадки детдомовца из тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-09T12:19:24+03:00

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Для Игоря Шамина, который украл в магазине шоколадки на 1600 рублей и за это был отправлен судом в исправительную колонию на 2 года 7 месяцев, появилась надежда на изменение приговора. Прокуратура Самары направила в областной суд апелляционное представление, в котором просит отменить приговор, направив дело на новое рассмотрение, и изменить меру пресечения Шамину (выпустить из-под стражи). Об этом сообщил в соцсети депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Надеемся на положительное решение судебной коллегии по уголовным делам, - пишет депутат.

Напомним, история Игоря вызвала широкий общественный резонанс – за него вступились два депутата Госдумы и рэпер Птаха, запись о несправедливом приговоре появилась в соцсети Маргариты Симоньян, поддержку предложили столичные адвокаты.

В комментариях самарцы беспокоятся о том, где будет жить юноша и советуют устроить его на кондитерскую фабрику. Это не случайно – ведь рамках проекта "Дорога в профессию" Игорь прошел курсы и выучился на пекаря и получил диплом гособразца - единственный во всей группе сдал и теоретический, и практический экзамены на твердую "пятерку". Очень хотел пойти учиться дальше на повара - учителя в один голос говорили, что у парня явный талант, однако из-за отсутствия у кулинарного техникума мест в общежитии воплощение мечты пришлось отложить и продолжить обучение в ПТУ №11, где бывшему детдомовцу предоставили койку в общежитии. Кстати, до глупого порыва стащить шоколад, стоившего парню свободы, Игорь уже стажировался на одном из крупных кулинарных предприятий города и был там на хорошем счету.

ИСТОЧНИК KP.RU