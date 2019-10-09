Работа по преображению Дома купца Иванова в Самаре в ретро-почту стартует в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-09T14:01:20+03:00

Здание собираются отреставрировать и обустроить там интерьеры в стиле XIX века

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Стало известно, когда Дом купца Иванова на улице Молодогвардейской в Самаре обретет новую жизнь. В среду, 9 октября, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил в твиттере, что реставрация здания стартует уже в следующем году.

- Запущенный мной процесс создания ретро-почты в Самаре разворачивается. Сейчас идет разработка проекта. С 2020 года начнем реставрацию и приспособление здания к отделению почтовой службы, - отметил народный избранник.

Напомним, что это будет первая в России ретро-почта. Ее сделают в стиле XIX века. На первом этаже здания планируется разместить почтовое отделение и клиентский зал, а на втором — музей истории самарской почты. Проект оценивается примерно в 50 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU