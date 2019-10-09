Закладную плиту XV века, которую нашли летом в Шигонах, выставят в музее имени Алабина в Самаре

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-09T15:46:24+03:00

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Древнюю каменную плиту, которую этим летом нашли в селе Шигоны при реставрации старинного здания, переданного некоммерческому фонду "Детский епархиальный образовательный центр", передали на постоянное хранение музею имени П.В. Алабина.

- Эта необычная для нашего региона находка является закладной плитой со строительной надписью, украшенной геральдическими символами. Плита является памятником генуэзской эпиграфики, который был выполнен на Крымском полуострове в городе Каффа около 1467 года, - отмечают представители музея Алабина.

Ученые уже предложили несколько вариантов прочтения надписи на плите. Предположительно, речь там идет о закладке нового водопровода. Гербы, изображенные на камне, скорее всего, принадлежат генуэзскому аристократическому роду Кабелла. Уже скоро жители Самары смогут увидеть плиту воочию. Ее представят на основной экспозиции музея. Презентация нового экспоната пройдет в следующую среду, 16 октября, в 12:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU