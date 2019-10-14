Власти отказались вводить временный запрет на строительство в центре Самары
Идея ввести временный мораторий на застройку центра Самары не нашло отклика у региональных властей. Правительство Самарской области не поддержало это предложение. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
- Увы, правительство Самарской области ответило официальным отказом на предложение ввести мораторий на застройку центра до определения статуса исторического поселения, - отметил народный избранник.
Напомним, что запрет на строительство в центре города хотели ввести до момента наделения Самары статусом исторического поселения. В частности, ограничить выдачу разрешений на строительство предлагалось от Хлебной площади до улицы Полевой.
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ИСТОЧНИК KP.RU