Власти отказались вводить временный запрет на строительство в центре Самары

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-14T10:09:22+03:00

Правительство Самарской области не поддержало идею ввести мораторий на застройку центра города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Идея ввести временный мораторий на застройку центра Самары не нашло отклика у региональных властей. Правительство Самарской области не поддержало это предложение. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Увы, правительство Самарской области ответило официальным отказом на предложение ввести мораторий на застройку центра до определения статуса исторического поселения, - отметил народный избранник.

Напомним, что запрет на строительство в центре города хотели ввести до момента наделения Самары статусом исторического поселения. В частности, ограничить выдачу разрешений на строительство предлагалось от Хлебной площади до улицы Полевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU