Экс-сотрудник Росгвардии Дмитрий Сазонов проведет в СИЗО еще полгода

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-14T14:24:47+03:00

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В понедельник, 14 октября, в Ленинском районном суде Самары стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника регионального управления Росгвардии — начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. Напомним, его обвиняют в систематическом получении взяток и «крышевании» фотографов в роддомах.

Заседание началось с того, что прокуратура запросила для бывшего сотрудника Росгвардии продление меры пресечения, которая истекает 25 октября. Дмитрия Сазонова хотят оставить под стражей еще на 6 месяцев - до 12 марта 2020 года.

- Я уже больше года езжу на продление. Я никогда не собирался ни на кого давить, не на кого. Скрываться я не собираюсь. На дело я тоже не могу повлиять. Не собирался и не собираюсь предпринимать противоправных действий. Прошу отправить под домашний арест, - передает корреспондент «Комсомольской правды - Самара» слова Дмитрия Сазонова из зала суда.

Суд решил удовлетворить требование прокуратуры и оставил Дмитрия Сазонова, который находится в СИЗО с июля 2018 года, под стражей. Он проведет там еще полгода - на время судебного следствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU