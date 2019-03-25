Крышевал фотографов в роддомах: на экс-замначальника Росгвардии по Самарской области завели еще одну "уголовку"

Скандальное дело экс-замначальника Управления Росгвардии по Самарской области, начальника центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Дмитрия Сазонова получило продолжение. В отношении мужчины, который будет находиться под стражей до 25 мая, возбудили второе уголовное дело. Снова по статье 290 УК РФ – «Получение взятки в крупном размере». На этот раз Сазонова подозревают в том, что он собирал деньги с фотографов за снимки детей в роддомах.

За почти два года – с октября 2016 по июль 2018 – бывший замначальника Росгвардии получил от представителя частной организации около 420 тысяч рублей. За это Дмитрий Сазонов должен был повлиять на руководителей больниц, чтобы те оставили фотостудии в родильных домах. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.

- По версии следствия, обвиняемый в несколько приемов лично получил от представителя частной организации не менее 420 тысяч рублей. За это он должен был повлиять на руководителей больниц и других должностных лиц, чтобы сохранить фотостудии на территории родильных домов Самары, - уточнила Елена Шкаева.

Как стало известно «КП-Самара», в некоторых роддомах с легкой руки Сазонова запрещали работать одним фотографами и давали работать другим. Однако это еще не доказано, во всем будет разбираться суд.

На фотографов в родильных домах жалуются многие самарчанки. По их словам, фотографируют там плохо, но денег требуют приличных.

- Это просто ужас какой-то, - негодует самарчанка Алина. – Фотографы навязывают свои услуги, да еще и фотографируют плохо. Цены слишком высокие, а когда платишь, оказывается что это за жалкие три фотографии! Просишь сбросить фото на флешку – говорят, плати еще.

- Со своим фотографом не пускают. Говорят: «Идите фотографируйтесь на улице». Когда пыталась сфотографироваться на телефон, сотрудники роддома мешали. В итоге пришлось брать фотосессию в роддоме. Вышла она в 3 500 рублей. В итоге получила 10 ужасных фотографий, где я где-то в углу, и одно видео, - жалуется корреспонденту «КП-Самара» самарчанка Валентина.

Напомним, Дмитрия Сазонова уличили в систематическом получении взяток (всего ему передали около 500 тысяч рублей) от представителей частной охранной организации летом 2018 года. Правоохранители задержали бывшего замначальника регионального управления Росгвардии в одном из ресторанов Самары, когда он получал деньги. Сазонов настаивал на суде, что его подставили, а также пытался обжаловать арест – сначала, чтобы побыть с больным отцом, а потом, когда отец скончался, чтобы поддержать мать после смерти ее мужа.

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