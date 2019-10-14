Слишком дорого за УДО: судью Михаила Бурцева "сдал" сын нефтяника, который сидит за убийство

СЕГОДНЯ 18:55 2019-10-14T18:55:29+03:00

Это уже второй случай в регионе, когда сотрудники ФСБ задерживают судей при получении денег Фото: Архив "КП"

Сотрудники ФСБ появились после того, как судье отдали 250 тысяч рублей

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Стало известно, кто помог поймать за руку при получении денег судью Волжского районного суда Михаила Бурцева.

- 250 тысяч рублей передавались за освобождение Александра Мукоедова, который отбывает наказание за убийство и незаконный оборот оружия, - сообщили "Комсомольской правде в Самаре" собственные источники в правоохранительных органах. - Семья Мукоедова ранее была замечена в незаконном нефтяном бизнесе.

По словам того же источника, хотя ранее и сообщалось о том, что 250 тысяч рублей, которые получил.Михаил Бурцев, были лишь первым траншем за УДО Мукоедова, скорее всего, сумма незаконного вознаграждения, которое следствие будет вменять Бурцеву, не увеличится.

Напомним, Михаил Бурцев был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области 10 октября. Материалы по делу должны были уже передать представителям Следственного комитета, однако известий о возбуждении уголовного дела пока нет. Это и не удивительно: процесс может занять достаточно много времени, потому что на возбуждении уголовного дела должна дать согласие квалификационная коллегия судей.

С момента, когда в амрте Тольятти также при получении денег был задержан судья Автозаводского районного суда Иван Ежов, прошло почти 3 месяца до того дня, как квалификационная коллегия судей дала "добро" на уголовное преследование судьи.

ИСТОЧНИК KP.RU