Накажут и полицию и ФСИН: следователи проверят сообщения об избиении осужденного за шоколадки детдомовца

СЕГОДНЯ 20:13 2019-10-14T20:13:08+03:00

За кражу шоколадок на 1600 рублей Игоря Шамина приговорили к 2 годам и 7 месяцам колонии Фото: Архив "КП"

Если данные подтвердятся, то к ответственности будут привлекать всех, кто бил и кто закрыл на это глаза

Изменить размер текста: A A

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил забрать из Самарской области в Москву материалы проверки по обращению Игоря Шамина. Это тот самый детдомовец, который получил реальный срок за кражу шоколадок из магазина, а потом заявил, что его избивали в полиции, чтобы получить признание в совершении другого преступления - краже велосипеда.

Бастрыкин хочет, чтобы столичные следователи досконально изучили все материалы и доводы, которые могли бы подтвердить или опровергнуть слова молодого человека.

- Он потребовал при наличии законных оснований привлечь к ответственности не только сотрудников МВД, но и сотрудников СИЗО, - уточняют в пресс-службе Следственного комитета России. - Первых - за применение насилия к задержанному (если этот факт подтвердится), вторых - за то, что провели медицинское освидетельствование, зафиксировали травмы, но ничего не предприняли и никуда о них не сообщили.

Точные сроки проверки в ведомстве пока не уточняют. А Шамина тем временем продолжают судить за кражу велосипеда в Октябрьском районном суде Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU