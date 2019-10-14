Накажут и полицию и ФСИН: следователи проверят сообщения об избиении осужденного за шоколадки детдомовца
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил забрать из Самарской области в Москву материалы проверки по обращению Игоря Шамина. Это тот самый детдомовец, который получил реальный срок за кражу шоколадок из магазина, а потом заявил, что его избивали в полиции, чтобы получить признание в совершении другого преступления - краже велосипеда.
Бастрыкин хочет, чтобы столичные следователи досконально изучили все материалы и доводы, которые могли бы подтвердить или опровергнуть слова молодого человека.
- Он потребовал при наличии законных оснований привлечь к ответственности не только сотрудников МВД, но и сотрудников СИЗО, - уточняют в пресс-службе Следственного комитета России. - Первых - за применение насилия к задержанному (если этот факт подтвердится), вторых - за то, что провели медицинское освидетельствование, зафиксировали травмы, но ничего не предприняли и никуда о них не сообщили.
Точные сроки проверки в ведомстве пока не уточняют. А Шамина тем временем продолжают судить за кражу велосипеда в Октябрьском районном суде Самары.
ИСТОЧНИК KP.RU