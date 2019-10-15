Самарская Хатико: кошка уже два месяца сидит на лавке и ждет бросивших ее хозяев

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-15T15:26:11+03:00

Соседи говорят, что при переезде хозяева посадили животное на лавку и уехали. И с тех пор кошка не уходит с этого места

Изменить размер текста: A A

Историю обычной дворовой серой кошки, уже ставшей для местных жителей примером настоящей преданности, рассказали в соцсетях неравнодушные самарцы. Уже два месяца мурка живет во дворе двухэтажного дома в районе ул.Нагорной/Гвардейского переулка, и ждет предавших ее хозяев.

- Два месяца назад при переезде на новое место жительства хозяева посадили ее на лавочку у гаражей. И уехали... Навсегда! С тех пор она ни разу никуда не уходила, сидит и ждет, когда за ней приедут те, кого она любила и считала своей семьей. И боится уходить, вдруг они ее не найдут, - рассказала самарчанка Светлана Светлова. - Кошечка узнала, что такое предательство. Но она не верит в это, не верит, сидит и ждет семью, которая ее бросила…

Соседи рассказывают, что раньше кошка жила в квартире с девушкой и парнем. Но после того, как молодые люди поругались и разъехались, никто не пожелал взять животное с собой. А кошка, демонстрируя чисто собачью преданность, осталась у опустевшего семейного гнездышка – до сих пор надеясь, что бывшие хозяева вспомнят про свою любимицу.

Сейчас бедолагу подкармливает местная жительница Татьяна, но взять ее к себе домой, увы, не может – и так, мол, полный дом животных, а пенсия маленькая.

- Наступили холода, подвалов здесь у нас нет, сараев тоже, гаражи закрыты. Принесла было ее в подъезд, но соседи тут же выкинули, - рассказывает Татьяна. – Сейчас я поставила ей коробку, натянула на нее целлофановый мешок, хожу кормлю, но это все, что я могу сделать.

К сожалению, это далеко не первый случай, когда бывшие хозяева бросают своих верных животных. Например, в Сызрани зооволонтеры недавно искали дом собаке, которую после пожара хозяева «забыли» на пепелище, а в пригороде Самары дети едва успели спасти пса, привязанного нерадивой хозяйкой-алкоголичкой к железнодорожным рельсам на верную гибель.

Зооволонтеры просят неравнодушных самарцев откликнуться и дать верной кошке кров. Телефон Татьяны: 89277550528.

ИСТОЧНИК KP.RU