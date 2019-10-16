Реконструкция улицы Дачной в Самаре начнется не раньше 2021 года

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-16T11:01:01+03:00

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В Самаре отложили реконструкцию знаменитой своими «лунными кратерами» улицы Дачной. Работы там стартуют не раньше 2021 года.

- В 2019 году будет разработана документация по планировке территории, в 2020 году будут проведены проектно-изыскательские работы, а в 2021 году начнутся строительно-монтажные работы, - сообщили в твиттере представители департамента градостроительства Самары.

Отметим, что улицу Дачную хотят преобразить на участке от Московского шоссе до улицы Горной. Средства на эти работы предусмотрены в проекте бюджета города на 2020-2022 годы. Как сообщили в департаменте финансов, на реконструкцию дороги планируется выделить 31,5 млн рублей: в 2020 году — 12 млн рублей, в 2021 году — 7,8 млн рублей, в 2022 году — 11,7 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU