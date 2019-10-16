2019-10-16T16:56:28+03:00
Общество

Приезд Димы Билана на День города в Самару и его проживание обошлись в 1,2 млн рублей

Больше всего пришлось потратить на авиабилеты для певца и его команды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Райдер, как и само выступление Билана, стоили больших денегРайдер, как и само выступление Билана, стоили больших денегФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, во сколько обошелся бытовой райдер Димы Билана во время его визита на День города в Самару. Напомним, за пьяное выступление на празднике певцу заплатили 2,7 млн рублей, а его доставка и проживание в городе стоили еще 1,25 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В эту сумму вошли билеты на самолет для Димы Билана и его команды, пребывание певца в VIP-зале аэропорта, трансфер, проживание в гостинице, личная охрана, гримерки для артиста и его подтанцовки. Дороже всего обошлись авиабилеты — почти 570 тысяч рублей.

Напомним, что за то пьяное выступление Дима Билан уже извинился. Он вернулся в Самару 29 сентября с бесплатным концертом на площади Куйбышева. Кроме того, певец подарил Студии инклюзивного творчества сертификат на детскую площадку и оборудование для детской больницы.

Смета на бытовой райдер Димы Билана

Смета на бытовой райдер Димы Билана

ИСТОЧНИК KP.RU

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