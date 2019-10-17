2019-10-17T10:42:51+03:00
Общество

В музее Алабина выставили закладную плиту XV века, найденную в Шигонах

Теперь древний артефакт смогут увидеть все желающие
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В среду, 16 октября, в музее имени П.В. Алабина в Самаре официально презентовали закладную генуэзскую плиту, которая датируется 1467 годом. Напомним, древний артефакт нашли летом 2019 года в селе Шигоны при проведении работ по благоустройству территории у здания некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр".

- Плита была изготовлена на Крымском полуострове в городе Каффа. Нам еще предстоит узнать, каким образом она совершила путешествие в Шигонский район и оказалась там. Это работа для исследователей, историков и краеведов, — отметил директор музея имени Алабина Владимир Лисейчев.

Плита стала одним из экспонатов музея. Познакомиться с ней жители и гости города смогут на основной экспозиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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