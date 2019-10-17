В музее Алабина выставили закладную плиту XV века, найденную в Шигонах

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-17T10:42:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 16 октября, в музее имени П.В. Алабина в Самаре официально презентовали закладную генуэзскую плиту, которая датируется 1467 годом. Напомним, древний артефакт нашли летом 2019 года в селе Шигоны при проведении работ по благоустройству территории у здания некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр".

- Плита была изготовлена на Крымском полуострове в городе Каффа. Нам еще предстоит узнать, каким образом она совершила путешествие в Шигонский район и оказалась там. Это работа для исследователей, историков и краеведов, — отметил директор музея имени Алабина Владимир Лисейчев.

Плита стала одним из экспонатов музея. Познакомиться с ней жители и гости города смогут на основной экспозиции.

Читайте также:

Колония Генуи была не только в Крыму, но и под Сызранью? В российской глубинке нашли итальянскую закладную плиту

Историки считают, что находка такой плиты в центральной России - это действительно сенсация, ведь так далеко от Крыма такие плиты не обнаруживали никогда

(подробнее)

Загадочный камень с письменами, найденный в Шигонах, может оказаться рекламой мастерской

Над тайной прямоугольной плиты со средневековыми гербами бьются краеведы и историки

(подробнее)

«Переживал, что ее украдут черные искатели»: древнюю плиту, найденную в Шигонах, могут забрать в областной музей

Историки перевели надпись на плите и поняли, что эта находка – сенсация

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU