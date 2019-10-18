НЛО или квадрокоптер: в небе над Сызранью заметили странный светящийся объект

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-18T11:55:52+03:00

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Воздушное пространство Сызрани вновь посетил непонятный светящийся объект. Он летал на центральной частью города и выписывал в небе странные зигзаги, пишет КТВ-Луч.

- Объект сначала завис, а потом начал двигаться в сторону. Я сначала подумал, что это квадрокоптер, но потом увидел, что от объекта исходит инверсионный след, - рассказал очевидец явления неопознанного летающего объекта.

По словам сызранца, на самолет светящееся нечто похоже не было, потому что летело оно очень низко. Не исключено, что это был вертолет, но уж больно странно он двигался в небе — зигзагами.

Напомним, что в конце августа жители Сызрани также стали свидетелями необычного явления. Они заметили в небе над поселком Западный странные огни, которые двигались в хаотичном порядке. Одному горожанину даже удалось заснять загадочные шары на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU