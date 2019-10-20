Форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым интересуются в Италии

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-20T11:58:27+03:00

В самарском клубе готовы отпустить своего лучшего бомбардира в зимнее трансферное окно

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Одним из лидеров гонки бомбардиров РПЛ форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым интересуются клубы итальянской Серии А. Об этом во время матча самарцев с «Оренбургом» заявил комментатор «Матч ТВ» Александр Аксенов. Кроме того, он отметил, что в «КС» готовы отпустить нападающего в зимнее трансферное окно.

Напомним, в 12 турах чемпионата России Соболев отличился 10 раз. Столько же забил форвард «Ростова» Элдор Шомуродов. По разным данным, Александром Соболевым также интересуются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Вольфсбург» и ряд других клубов.

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ИСТОЧНИК KP.RU