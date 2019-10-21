Власти прокомментировали возможность строительства в Самаре ледовой арены на 10 тысяч мест

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-21T09:42:23+03:00

Самая большая ледовая арена в Самарской области – «Лада-Арена» в Тольятти - вмещает 6122 зрителя и может принимать матчи КХЛ. Фото: ХК «Лада».

По словам представителя министерства спорта, объект можно будет построить в том случае, если будет финансирование

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В министерстве спорта Самарской области прокомментировали возможность строительства в региональной столице ледовой арены, которая сможет принимать матчи КХЛ и международные игры. Сделали это власти в ответ на обращение самарца, где тот обращает внимание, что городу-миллионнику нужна ледовая арена, способная вмещать более 10 тысяч зрителей. Это, по словам горожанина, придаст гигантский импульс развитию хоккея, баскетбола и волейбола в Самарско-Тольяттинской агломерации.

- Будет финансирование, будет арена на 10 тысяч мест, - ответили в министерстве спорта.

Напомним, сейчас в Самаре строится ледовый дворец на улице Молодогвардейской (из-за вместительности он не сможет принимать матчи КХЛ), а также планируют построить ледовую арену на 500 мест около «Самара Арены». В Тольятти функционирует «Лада-Арена», на которой домашние матчи проводит клуб ВХЛ «Лада». Самарский ЦСК ВВС, который также выступает в ВХЛ, играет в ледовом дворце «Кристалл» в Красноглинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU