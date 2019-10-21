Деньги прятал в кулере: экс-прокурора судят за взятку в «родном» Промышленном районе

СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-21T15:54:24+03:00

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В Самаре начался громкий коррупционный процесс, на скамье подсудимых - бывший заместитель прокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко. Судят его в Промышленном же районном суде. Гособвинение представляет сотрудница областной прокуратуры.

История эта началась в конце 2018 года, когда районные прокуратуры и полицейские подразделения по борьбе с экономическими преступлениями начали «зачистку» города от нелегальных игорных клубов. Тогда их «накрывали» десятками. Один из владельцев подобной точки, некто Чараев узнал, что ему грозит «утяжеление» квалификации – мол, если работал не один, то налицо группа лиц по предварительному сговору.

Мужчина начал узнавать по своим каналам, как бы ему этот вопрос уладить. Его знакомый адвокат (ранее сотрудник правоохранительных органов) Владимир Коршиков обещал помочь – у него оставались знакомые в прокуратуре Промышленного района Самары, а именно это подразделение могло не согласовать переквалификацию уголовного дела.

Коршиков слово свое сдержал, ему даже удалось спокойно передать первый транш в 110 тысяч рублей, но когда он нес оставшиеся 200 тысяч рублей, то попал прямо в руки сотрудников УФСБ России по Самарской области.

Посредник, разумеется, согласился донести деньги до конечного выгодополучателя, после чего 6 декабря 2018 года в служебном кабинете был с поличным был задержан заместитель прокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко.

Как рассказали корреспонденту «КП-Самара», деньги были спрятаны в холодильнике кулера, который стоял в комнате отдыха запрокурора. Олега Анищенко уволили в тот же день. По результатам расследования Анищенко предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере, а Коршикову - в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. В июле 2019 года дело передали в Промышленный районный суд.

- Коршиков на стадии предварительного следствия вину признавал полностью, Анищенко в - частично, он предлагал квалифицировать свои действия по статье «Мошенничество» Какие показания они будут давать в суде, пока не известно, - сообщила прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Анастасия Коганова.

Между тем, «засветилось» в этом процессе и еще одно известное лицо – изначально сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух прокуроров – Анищенко и зампрокурора Железнодорожного района Самары Валерия Улитина. Но со второго подозрения сняли в самом начале и теперь по делу он будет проходить в роли свидетеля.

Что же до дела о незаконном игорном бизнесе – то его в суд все же передали с квалификацией группой лиц по предварительному сговору, одновременно судили пять человек. Однако их опасения были беспочвенны – все они получили условные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU