В Самаре поклонников авторской песни зовут на вечер памяти Валерия Грушина

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-22T09:38:49+03:00

В этом году Валерию Грушину исполнилось бы 75 лет

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Жителей Самары приглашают в областную библиотеку, которая находится на проспекте Ленина, на вечер памяти Валерия Грушина. Он пройдет в среду, 23 октября, в день, когда погибшему на реке Уде студенту исполнилось бы 75 лет.

- Мы ждем всех любителей авторской песни, всех поклонников фестиваля имени Грушина. Весь вечер будут звучать песни под гитару, мы посмотрим фильм о Валере. Будет возможность пообщаться с людьми, которые знали его лично, - рассказал «Комсомольской правде — Самара» Борис Кейльман.

Вечер памяти Валерия Грушина пройдет в зале областной библиотеки. Поклонников авторской песни зовут на мероприятие в 19:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU