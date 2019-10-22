2019-10-22T09:38:49+03:00
Общество

В Самаре поклонников авторской песни зовут на вечер памяти Валерия Грушина

Мероприятие пройдет в зале областной библиотеки
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В этом году Валерию Грушину исполнилось бы 75 летВ этом году Валерию Грушину исполнилось бы 75 лет
Изменить размер текста:

Жителей Самары приглашают в областную библиотеку, которая находится на проспекте Ленина, на вечер памяти Валерия Грушина. Он пройдет в среду, 23 октября, в день, когда погибшему на реке Уде студенту исполнилось бы 75 лет.

- Мы ждем всех любителей авторской песни, всех поклонников фестиваля имени Грушина. Весь вечер будут звучать песни под гитару, мы посмотрим фильм о Валере. Будет возможность пообщаться с людьми, которые знали его лично, - рассказал «Комсомольской правде — Самара» Борис Кейльман.

Вечер памяти Валерия Грушина пройдет в зале областной библиотеки. Поклонников авторской песни зовут на мероприятие в 19:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Помянуть его по-нашему, по туристски": Самарская экспедиция добралась до места гибели Валерия Грушина на реке Уде

В преддверии 75-летней годовщины со дня рождения человека, в честь которого основали Грушинский фестиваль, друзья отправились к памятнику у реки в Иркутской области (подробности)

«Валерка, тебе посвящаем свои песни»: ко дню рождения Грушина его друзья привели в порядок памятник на реке Уде

В этом году Валерию Грушину, в честь которого уже больше 50 лет проходит фестиваль авторской песни в Самарской области, исполнилось бы 75 лет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области водитель «Калины» не разглядел в темноте стоящего на дороге пешехода и сбил его
Прятал в пачке сигарет: в Тольятти поймали неудавшегося торговца наркотиками
В Самарской области SsangYong опрокинулся на крышу после столкновения с Chevrolet Niva: пострадали три человека
В Самаре предложили не вводить запрет на платные парковки возле больниц
В Самаре на Масленникова автомобилистка сбила на «зебре» пенсионерку с детской коляской
ГТРК «Самара» вышла в финал конкурса «ТЭФИ-регион»
В Самарскую область приедет «поезд-музей» с тематическими экспозициями
Билайн удвоил безлимит в новых тарифах
В «Мягком кинотеатре» в Самаре пройдет предпоказ фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»
Реагенты нужно расходовать с умом: глава Самары призвала беречь газоны зимой
В Самаре жители 83 многоквартирных домов провели полночи без воды
В Самаре восстановили восточную стену хоральной синагоги, которая снесли в ходе реконструкции
В Самаре предпринимателя уличили в хищении почти 640 тысяч рублей из областного бюджета
Житель Чапаевска купил через интернет орден и попал под уголовную статью
Легковушку буквально «намотало» на световую опору: в ДТП в Тольятти пострадали три человека
Закона нет, а явление есть: в регионе стали зарабатывать на потребительском экстремизме