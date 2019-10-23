Самарская область отправила на корабле 2 тысячи тонн зерна в Бангладеш

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-23T13:01:32+03:00

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Самарская область расширяет географию экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса. Так, на днях ООО «Самарский комбикормовый завод» отгрузил 2 тысячи тонн зерна на корабль «Спасск», который доставит его в Народную Республику Бангладеш.

- По данным на начало октября регион экспортировал сельскохозяйственную продукцию на более чем 240 миллионов долларов. Благодаря своему расположению губерния может использовать все виды транспортной логистики, в том числе отправлять продукцию по воде, - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев.

Как отмечают в региональном правительстве, чаще всего область отправляет на экспорт продукцию масложировой отрасли. Ее объем от общего числа составляет 70%. Также губерния отправляет за рубеж зерно и пищевую продукцию. Особенно они востребованы в Иране, Турции и Казахстане.

2 тысячи тонны зерна загрузили на корабль "Спасск"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU