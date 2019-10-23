Бомж, оказавшийся московским миллионером, осчастливившим жителей Самарской области

СЕГОДНЯ 18:48 2019-10-23T18:48:51+03:00

Очередная серия реалити-шоу «Секретный миллионер», снятая в Самарской области выйдет в эфир сегодня

Изменить размер текста: A A

23 октября на телеканале «Пятница» покажут очередную серию шоу «Секретный миллионер», снятую в Тольятти. Главный герой программы - успешный ресторатор России Тимур Ланский. Он под видом бездомного провел три дня в Тольятти. Съемки прошли почти полгода назад.

Московский миллионер примерил телогрейку, был вынужден тяжело работать, искать еду и ночлег. Среди местных жителей нашлись те, кто ему помог, даже не подозревая о том, что за свою доброту будут вознаграждены.

Известно, что Тимур Ланский помог семье спасения Андрея Дербенева. Он несколько месяцев собирал деньги на лечение жены Екатерины, у которой во время беременности возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Как ранее писала samara.kp.ru, узнав об этом Тимур Ланский подарил им 3 миллиона рублей.

Помог миллионер и многодетной матери Наталье. Женщина и четверо ее детей жил в съемной квартире. Увидев, как живет эта семья, ресторатор подарил им квартиру.

Увидеть, кому еще помог московский миллионер, можно будет в среду, 23 октября, в 21:00 в эфире телеканала «Пятница!».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"А говорят, чудес не бывает!" Тольяттинский спасатель помог бездомному сантехнику и получил три миллиона рублей на лечение жены

Андрей Дербенев сам не ожидал, что станет невольным участником программы "Секретный миллионер"

(Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU