2019-10-23T18:48:51+03:00
Телевизор

Бомж, оказавшийся московским миллионером, осчастливившим жителей Самарской области

Очередная серия реалити-шоу «Секретный миллионер», снятая в Самарской области выйдет в эфир сегодня
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Ждем эфираЖдем эфираФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

23 октября на телеканале «Пятница» покажут очередную серию шоу «Секретный миллионер», снятую в Тольятти. Главный герой программы - успешный ресторатор России Тимур Ланский. Он под видом бездомного провел три дня в Тольятти. Съемки прошли почти полгода назад.

Московский миллионер примерил телогрейку, был вынужден тяжело работать, искать еду и ночлег. Среди местных жителей нашлись те, кто ему помог, даже не подозревая о том, что за свою доброту будут вознаграждены.

Известно, что Тимур Ланский помог семье спасения Андрея Дербенева. Он несколько месяцев собирал деньги на лечение жены Екатерины, у которой во время беременности возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Как ранее писала samara.kp.ru, узнав об этом Тимур Ланский подарил им 3 миллиона рублей.

Помог миллионер и многодетной матери Наталье. Женщина и четверо ее детей жил в съемной квартире. Увидев, как живет эта семья, ресторатор подарил им квартиру.

Увидеть, кому еще помог московский миллионер, можно будет в среду, 23 октября, в 21:00 в эфире телеканала «Пятница!».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"А говорят, чудес не бывает!" Тольяттинский спасатель помог бездомному сантехнику и получил три миллиона рублей на лечение жены

Андрей Дербенев сам не ожидал, что станет невольным участником программы "Секретный миллионер"

(Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Теперь от остановки «Пригородный автовокзал» до Крутых Ключи: в Самаре продлили маршрут автобуса № 480
Все сроки сорваны: подрядчик скорее всего не сможет вовремя достроить развязку трассы «М5» у Тольятти
Обсуждения не получилось: в Тольятти фракция КПРФ покинула заседание городской думы
Кому платили нефтяники? Сотрудники ФСБ перехватили крупную взятку
Регоператор обжаловал решение суда об отмене тарифа на вывоз мусора в Самарской области
«Крылья Советов» заняли первое место в группе на Кубке мировых чемпионов по пляжному футболу
В Самаре двоих подростков на 4 года отправили в воспитательную колонию за торговлю наркотиками
Самарский суд отправил омского чиновника в колонию строгого режима за взятку
В Самарской области женщину будут судить за поддельную справку для ГИБДД
Самарский застройщик Владимир Кошелев принял участие в съезде «Деловой России» в Москве
В Самаре студент отсудил у районной администрации 175 тысяч рублей за провал его «Калины» под асфальт
Школьникам из "Крутых Ключей" преподали урок мужества
Время заняться здоровьем зубов: самарцы могут бесплатно пройти первичную консультацию у стоматолога
В Самаре поликлинику № 9 присоединят к больнице № 4
Стало известно, когда в дома жителей Крутых Ключей вернется вода
В Самаре приведут в порядок путепровод на Ракитовском шоссе
В Самаре мужчина передал через посредника прокурору взятку в 1,5 млн рублей и подался в бега
В Самарской области Волгу освободили от полузатонувшего теплохода ТТУ
Как будут ходить электрички в Самарской области в ноябрьские праздники
Иностранный язык, основы бизнеса: в Тольятти людям предпенсионного возраста помогут развить профессиональные и персональные навыки
Самарская область отправила на корабле 2 тысячи тонн зерна в Бангладеш
В Тольятти директора фирмы осудили за продажу несуществующих станков на 1,5 млн рублей
В Самаре уберут незаконный рынок на пересечении улиц Физкультурной и XXII Партсъезда
В Самарской области жителей напугала женщина с котятами, посадившая к себе в машину чужого ребенка