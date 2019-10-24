2019-10-24T14:32:51+03:00
Общество

Возле Самарского университета могут появится современный амфитеатр, тренажеры и памп-трек

После благоустройства этой территорией смогут пользоваться все жители города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский университетФото: Самарский университет
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В Самаре хотят обновить территорию кампуса Самарского университета на Московском шоссе. Ее планируют разделить на две зоны: green-зону для отдыха и творчества и фитнес-зону.

- Зеленая зона будет предназначена для отдыха, чтения, общения. Там будут размещены современный амфитеатр, творческие оpen air пространства и коворкинги. В фитнес-зону войдут спортивная площадка с тренажерами и памп-треком, а также беговые и велодорожки, - сообщили в пресс-службе Самарского университета.

Как отмечают в вузе, после преображения площадкой смогут пользоваться не только студенты, но и все жители города. К слову, при благоустройстве территории будут использоваться экологически чистые материалы. Также там хотят сделать раздельный сбор мусора. Кроме того, посетители этой площадки смогут подключиться через Wi-Fi к университетской библиотеке.

Проект благоустройства территории кампуса Самарского университета участвует в конкурсе университетских общественных пространств. Если он победит в нем, то его могут реализовать в рамках экспертного кэмпа Агентства стратегических инициатив весной 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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