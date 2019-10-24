Возле Самарского университета могут появится современный амфитеатр, тренажеры и памп-трек
В Самаре хотят обновить территорию кампуса Самарского университета на Московском шоссе. Ее планируют разделить на две зоны: green-зону для отдыха и творчества и фитнес-зону.
- Зеленая зона будет предназначена для отдыха, чтения, общения. Там будут размещены современный амфитеатр, творческие оpen air пространства и коворкинги. В фитнес-зону войдут спортивная площадка с тренажерами и памп-треком, а также беговые и велодорожки, - сообщили в пресс-службе Самарского университета.
Как отмечают в вузе, после преображения площадкой смогут пользоваться не только студенты, но и все жители города. К слову, при благоустройстве территории будут использоваться экологически чистые материалы. Также там хотят сделать раздельный сбор мусора. Кроме того, посетители этой площадки смогут подключиться через Wi-Fi к университетской библиотеке.
Проект благоустройства территории кампуса Самарского университета участвует в конкурсе университетских общественных пространств. Если он победит в нем, то его могут реализовать в рамках экспертного кэмпа Агентства стратегических инициатив весной 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU